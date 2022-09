Hofft, dass sich seine Volleyballerinnen vom SV Warnemünde in der Regionalliga Nord „wieder im vorderen Bereich festsetzen“: Trainer René Standfuß Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Volleyball in Rostock und Warnemünde Damen des SV Warnemünde spielen am Sonnabend gegen WiWa Hamburg Von Peter Richter | 09.09.2022, 17:11 Uhr

Die Volleyball-Damen des SV Warnemünde starten am Sonnabend um 15 Uhr in der Ospa-Arena gegen die VG WiWa Hamburg in die neue Serie der Regionalliga Nord.