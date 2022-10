Paolo-Marcel Kleinschmidt zieht ab und trifft zum 1:0. Ihm sollten noch drei weitere Tore gelingen. Insgesamt siegte die Hafen-Reserve mit 14:0 über Liessow/Diekhof.. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Fußball in und um Rostock Das sagen die Trainer zum 5. Spieltag in den Kreisklassen Warnow Von Arne Taron | 06.10.2022, 06:00 Uhr

Überblick zum Geschehen in der Fußball-Kreisklasse Warnow: In Staffel I gewinnt Einheit Rostock beim TSV Rostock 2011 mit 6:2. In Staffel II besiegt der FC Fiko Rostock 2020 den SV Pastow III mit 1:0.