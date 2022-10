Förderkaders Flügelflitzer Paul Suarez erzielte das einzige Tor für die Gastgeber. Hier enteilt er Uniteds Danny Passehl. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Fußball in und um Rostock Das sagen die Trainer zum 6. Spieltag in den Kreisligen Warnow Von Arne Taron | 18.10.2022, 12:07 Uhr

In Staffel II setzte sich Rostock United mit 3:2 im Spitzenspiel beim FC Förderkader II durch. Während in Staffel I Parkentin II den ersten Sieg feierte, musste in Staffel III Cammin erneut Lehrgeld zahlen.