Karsten Timm, Bundestrainer am Stützpunkt Rostock/Kessin, mit seinem U23-WM-Silber-Achter, der jetzt auch die A-Weltmeisterschaft fahren wird. Von links: Ricarda Heuser (München), Lene Mührs (Kettwiger Rudergesellschaft Essen), Emilia Fritz (Passau) und Chiara Saccomando (Breisach) sowie rechts vom Boot Klara Kerstan, Michelle Lebahn (beide Potsdam), Olivia Clotten (Neuss), Antonia Galland (Ruderklub am Baldeneysee Essen) und Steuerfrau Annalena Fisch (RK am Wannsee Berlin).

Foto: Peter Richter