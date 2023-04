Erst trug sich Doberans Lukas Prange (dribbelnd, hier in einem früheren Spiel gegen Warnow Papendorf) doppelt in die Torschützenliste ein, dann flog er mit Gelb-Rot vom Platz, weil er sich zu sehr über einen Elfmeterfehlschuss der Polzer freute. Foto: Ulf Lange up-down up-down Überblick zum 18. Spieltag der Fußball-Landesliga West Der Doberaner FC erlebt in Polz eine Schlussphase zum Vergessen Von Lucas Bröcker | 16.04.2023, 19:28 Uhr

Landesliga-Spitzenreiter Doberaner FC sah in Polz wie der sichere Sieger aus, musste in den letzten Spielminuten aber einen Doppelschlag zum Ausgleich hinnehmen. Durch das 4:0 in Wismar bleibt der SV Hafen Rostock dran.