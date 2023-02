Alessandro Schulz (zieht volley ab) trifft mit dem FC Hansa II auf Fürstenwalde. Kevin Nkita Bondombe ist mit dem RFC beim Charlottenburger FC Hertha 06 zu Gast. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Fußball-Oberliga Der FC Hansa Rostock II will die Tabellenspitze festigen Von Arne Taron | 23.02.2023, 19:26 Uhr

Durch vier Siege in Folge setzte sich der FC Hansa II an die Spitze der Fußball-Oberliga. Gegen Fürstenwalde soll der nächste Dreier her. Verfolger Rostocker FC gastiert beim Charlottenburger FC Hertha 06.