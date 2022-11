Stürmer Felix Engert (rechts, hier gegen Moritz Went von Hafen Rostock) spielte eine bärenstarke Hinrunde. In Stralendorf erzielte er sein 26. (!) Saisontor für den Doberaner FC, dessen Siegesserie dennoch endete. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Doberaner FC verliert beim Abstiegskandidaten Der große Überblick zum 13. Spieltag der Fußball-Landesliga West Von Lucas Bröcker | 13.11.2022, 17:26 Uhr

Große Überraschung in der Fußball-Landesliga: Der Doberaner FC musste seine erste Schlappe nach elf Siegen in Folge hinnehmen. Warum der Vorsprung an der Tabellenspitze geschrumpft ist, aber der Trainer positiv bleibt.