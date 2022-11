Mika-Johann Fajkus erzielte am Sonnabend zwei Tore für den SV Pastow beim Auswärtssieg in Bützow. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Nur der SV Pastow feiert einen Sieg Der große Überblick zum 13. Spieltag in der Fußball-Verbandsliga Von Tommy Bastian | 13.11.2022, 13:52 Uhr

Der SV Pastow war der Gewinner am 13. Spieltag in der Fußball-Verbandsliga in der unteren Tabellenhälfte. Ansonsten gab es für die Teams aus Rostock und Umgebung nur wenig Zählbares. Der große Überblick.