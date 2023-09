SV Pastow II – TSV Einheit Tessin 2:0 (1:0)

Peter Steinbach (Pastow II): Wir wollten den Schwung vom letzten Spiel mitnehmen, was uns auch sehr gut gelang. Tessin konnte nur mit langen Bällen arbeiten, die wir gut wegverteidigten. Zweite Halbzeit machten wir so weiter, wie wir aufgehört hatten und ließen den Gegner nicht ins Spiel kommen. Wir haben super gespielt und gingen auch als verdienter Sieger vom Platz.

Nils Osten (Tessin) Nach dem überraschenden Erfolg am letzten Wochenende gegen den SV Warnemünde II folgte sogleich der erneute Dämpfer. Das Spiel gegen die Zweitvertretung aus Pastow haben wir mit 0:2 abgegeben und das Spiel erneut in Unterzahl beendet. Diesmal traf es unseren Torwart Nico Felske, der sich mit einer roten Karte kurz vor Spielende schon vorzeitig verabschiedete.

SV Pastow II: Schindler – Bechmann (31. Kramp), Robert Brenzel, Rode, Max Kendzorra, Domenic Kendzorra (90. Black), Pett, Plitt, Sander, Rodert (67. Zühlsdorf), Alwardt

TSV Einheit Tessin: Felske – Karl Kayser (55. Dominik), Engelbrecht, Jahnke, Vanheiden, Ehlert (87. Vincent Schumacher), Rath, Lück, Kalle Kayser, Dethloff, Diesing

Tore: 1:0 Domenic Kendzorra (31.), 2:0 Pett (90.+3/Elfmeter). Rot: Nico Felske (Tessin) wegen groben Foulspiel (90.+2)

SV Warnemünde II – UFC Arminia Rostock 0:3 (0:1)

Benedikt Arendt (SV Warnemünde II): Wir schenkten Arminia die Tabellenführung viel zu einfach. Der Gegner wusste selbst nicht, wie er heute gewonnen hat.

René Röbke (Arminia): Beim bisher spielerisch stärksten Team der Liga zeigten wir eine konzentrierte und geschlossene Defensivleistung. Durch zwei Konter und ein Tor nach einer Ecke sicherten wir uns den Dreier.

SV Warnemünde II: Göhner – Ruch (88. Kozak), Heider (55. Kleinpeter), Schevtschuk (70. Witt), Iunusov, Walter, Christopher Krüger (55. Andresen), Westphal, Ramon Richter, Nitsche, Wölk

UFC Arminia Rostock: Togert – Oberthür (59. Westendorff), Konietzka, Röbke, Krasner, Michel, Richard Möller, Bruhn, Mews (72. Da Silva Faustino), Despot, Merhof (74. Berg)

Tore: 0:1 Bruhn (44.), 0:2 Röbke (62.), 0:3 Michel (90.+2)

Arthur Michel traf für Arminia Rostock in der Nachspielzeit zum 3:0-Endstand beim SV Warnemünde II. Foto: Georg Scharnweber Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

SV 47 Rövershagen – Union Sanitz 4:4 (3:1)

Tom Bergunde (Rövershagen): 55 Minuten hatten wir alles im Griff. Danach verließen uns die Kräfte und wir verloren die Ordnung.

Maik Härting (Union Sanitz): Nachdem mein Team die erste Hälfte nicht richtig ins Spiel kam und folgerichtig 3:1 zurücklag, steigerten wir uns doch enorm und drückten den Rövershagen zunehmend in deren Hälfte. Die Tore fielen dann durch Entschlossenheit, Mut und Willenskraft. Am Ende gewannen wir ein Punkt. Wir müssen zusehen, dass wir nicht immer erst viele Treffer kassieren und dann großen Aufwand betreiben, um ein Spiel noch etwas positiv zu gestalten.

SV 47 Rövershagen: Arndt – Portwich, Karmann, Bethge (60. Peric), Haasler, Gerlach (75. Matthias Denz), Sebastian Denz, Novke (60. Bergunde), Zelaya (60. Harder), Hentschel (87. Osman), Brecht

Union Sanitz: Heinze – Bahr (90. Telemann), Göbel, Zimmermann, Ritter, Marion Lange, Mottschall, Schwart (83. Olschewski), Haß (46. Eisenmenger), Sternkopf, Schwarz

Tore: 1:0 Hentschel (17.), 1:1 Zimmermann (18.), 2:1 Sebastian Denz (23./Elfmeter), 3:1 Haasler (25.), 4:1 Gerlach (55.), 4:2 Sasha Schwarz (58./Elfmeter), 4:3 Mottschall (66.), 4:4 Mario Lange (87.)

Laager SV 03 II – Rostocker FC III 1:4 (0:2)

Markus Schindler (RFC III): Ein am Ende verdienter Sieg in Laage. Schlechte zehn Minuten in der zweiten Halbzeit reichten aus, dass wir direkt bestraft wurden und ein Gegentor kassierten. Dennoch bin ich sehr glücklich über den Auftritt in Laage und wünsche dem SV weiterhin viel Erfolg in der Saison.

Laager SV 03 II: Paske – Christian Schmeichel, Friedrich Schulze-Harling, Litty (72. Kühn), Ruynat, Molnar, Krause (68. Bischof), Meinke, Hamm, Nick Schmeichel, Oskar Schulze-Harling

Rostocker FC III: Blanck – Dietrich (81. Nack), Vedder, Lübbe, Lüders (57. Zamanzade-Thamrin), Lukas Fischer, Schwarz, Kasch (81. Wendt), Ladwig (57. Mussweiler), Völschow, Krauter (81. Otto)

Tore: 0:1 Dietrich (20.), 0:2 Kasch (42.), 1:2 Molnar (54./Elfmeter), 1:3 Schwarz (68.), 1:4 Lukas Fischer (87.)

SV Eintracht Groß Wokern – FSV Krakow am See 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Zeiter (32.), 2:0 Baxmann (89.)

LSG Lüssow – SV Jördenstorf 4:3 (2:3)

Tore: 0:1 Buchelt (1.), 0:2 Ciupke (6.), 0:3 Martin Peters (12.), 1:3 Derr (14.), 2:3 Klug (26.), 3:3 Bauer (68.), 4:3 Derr (90.+3)

Sukower SV – Gnoiener SV 7:2 (1:2)

Tore: 1:0 Ode (7.), 1:1 Wickboldt (31./Elfmeter), 1:2 Gerards (45.+2), 2:2 Brinkhoff (48./Elfmeter), 3:2 Ode (58.), 4:2 Sauer (62.), 5:2 Winter (71./Eigentor), 6:2 Ode (83.), 7:2 Ode (87.)

