Trainer Christiano Dinalo Adigo des Rostocker FC nimmt die Favoritenrolle an, warnt allerdings auch vor dem starken Verbandsligisten FSV Einheit Ueckermünde. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Traditionsclub aus Rostock im Fußball-Landespokal gefordert Der Rostocker FC träumt vom DFB-Pokal-Spiel gegen den FC Bayern Von Arne Taron | 02.06.2023, 12:42 Uhr

Der Rostocker FC startet am 3. Juni als Favorit ins Finale um den Fußball-Landespokal gegen den Verbandsligisten FSV Einheit Ueckermünde. Mit einem Sieg würde der Traditionsclub erstmals in den DFB-Pokal einziehen und könnte auf ein großes Los hoffen. Was Trainer Dinalo Adigo sagt.