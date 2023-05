RFC-Coach Christian Dinalo Adigo will mit seinem Team den Vize-Rang verteidigen. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Saisonendspurt in der Fußball-Oberliga Der Rostocker FC will den zweiten Platz verteidigen Von Arne Taron | 25.05.2023, 13:56 Uhr

Durch fünf Siege in Serie hat der Rostocker FC den zweiten Platz in der Fußball-Oberliga Nordost/Nord zurückerobert. Am Freitag gastiert der RFC in Fürstenwalde. Der Dritte Makkabi Berlin spielt bei Meister Hansa Rostock II.