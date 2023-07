Ralf Labecki kämpfte sich in (inoffiziellen ) 30:17 Minuten durch die kabbelige Unterwarnow. Ina Ziegler brauchte als schnellste Frau knapp 3 Minuten mehr... Foto: Georg Scharnweber up-down up-down 21. Rostocker Warnowschwimmen Der Rostocker Ralf Labecki gewinnt erneut das Warnowschwimmen Von Bernd-Dieter Herold | 23.07.2023, 07:09 Uhr

Zahlreiche Schwimmer von Jung bis Alt sprangen am Sonnabend in die Wellen der Warnow und nahmen an der 21. Auflage des Warnowschwimmens teil. Bisschen mehr als eine halbe Stunde benötigte der Sieger für den langen Kanten.