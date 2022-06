Speerwerfer Samuel Wolter will in Walldorf das Ticket für die U18-EM lösen. FOTO: Georg Scharnweber Leichtathletik in Rostock Speerwerfer Samuel Wolter will zur U18-EM nach Jerusalem Von Andre Gericke | 16.06.2022, 14:00 Uhr

Platz eins der deutschen Bestenliste sowie den Norm bereits in der Tasche: Samuel Wolter will sich am Sonnabend in Walldorf auch das Ticket für die U18-EM in Jerusalem sichern. Was dazu nötig ist: