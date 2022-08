Derrick Alston Junior spielte zuletzt für die Dallas Mavericks in der NBA-Summer-League und versuchte dort, sich für einen Vertrag zu empfehlen. Nun wechselt er nach Rostock. FOTO: Rostock Seawolves up-down up-down 1. Basketball-Bundesliga Derrick Alston kommt von Dallas Mavericks zu Rostock Seawolves Von Tommy Bastian | 10.08.2022, 10:00 Uhr

Derrick Alston Junior wird der vierte Neuzugang bei den Rostock Seawolves. Mit dem US-Amerikaner hat der Aufsteiger in die 1. Basketball-Bundesliga sein Team komplett. Was Trainer Christian Held am 24-Jährigen schätzt.