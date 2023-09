Rostocker Ruderer bei den Weltmeisterschaften Deutschland-Achter legt bei WM auf Teufel komm raus alles rein Von Peter Richter | 08.09.2023, 18:24 Uhr Hielt die Hoffnung auf Olympia 2024 in Paris am Leben: der Deutschland-Achter mit Max John (Dritter von rechts) Foto: meinruderbild up-down up-down

Die Olympia-Direktqualifikations-Chance für das Flaggschiff mit Max John vom ORC an Bord lebt! Im A-Finale muss jetzt Platz fünf unter sechs Booten her. Einer von den hiesigen Teilnehmern wurde am Freitag sogar Vize-Weltmeister.