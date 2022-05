Die Mädchen A des Rostocker HC mit (hinten von links) Charlott Langkeit, Megan Pieth, Jette Burghardt, Isabell Hauenstein, Luica Strack, Pauline Schuck, Emily Selle, Emilia Schultz, Freya Ehrlich, Line Wegner, Jette Köppen, Aenna Schult und Emilie Lührmann sowie (vorne von links) Leonie Kaden, Lucy Schelske, Analena Schön und Kiana Zidorn sorgten zweimal für klare Verhältnisse beim langersehnten Aufstieg in die Jugend-Bundesliga. FOTO: Rostocker HC Handball Die A-Jugend des Rostocker HC steigt in die Bundesliga auf Von Renate Kudruhs | 30.05.2022, 15:51 Uhr

Riesiger Jubel in der Fiete-Reder-Halle: Die Handballmädchen der Jugend A setzten sich in den Aufstiegsspielen gegen NARVA Berlin durch und spielen ab sofort in der höchsten Spielklasse Deutschlands.