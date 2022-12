Jens Hakanowitz (rechts), Sportlicher Leiter der Rostock Seawolves, will am Sonntag im Weihnachtsheimspiel gegen die Hamburg Towers den Negativlauf stoppen. Georg Scharnweber Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Easycredit-Basketball-Bundesliga Die Rostock Seawolves haben viele passende Puzzleteile zusammen Von Andre Gericke | 15.12.2022, 13:11 Uhr

Als Aufsteiger in die Basketball-Bundesliga machen die Rostock Seawolves derzeit eine schwere Phase durch und verloren fünf Spiele nacheinander. Dennoch sind die Wölfe in viele Kategorien Spitze und wollen am Sonntag den Bock umstoßen.