Basketball-Bundesliga Die Rostock Seawolves planen mit bis zu fünf Millionen Euro Von Andre Gericke | 23.08.2022, 06:00 Uhr

Mehr als 2150 Mitglieder, 1300 verkaufte Jahreskarten: Die Fans sind heiß auf die 1. Basketball-Bundesliga. Am Sonntag startete das Team in die siebenwöchige Vorbereitung. Was es sonst noch Neues gibt bei den Seawolves.