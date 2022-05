Die Seawolves (hier von links Jordan Roland, Brad Loesing, Till Gloger und Michael Jost) wollen am Sonnabend in Tübingen die Aufstiegssaison mit dem Titel krönen. FOTO: Georg Scharnweber 2. Basketball-Bundesliga Rostock Seawolves wollen ihre Aufstiegssaison krönen Von Andre Gericke | 21.05.2022, 06:00 Uhr

Den Aufstieg in die 1. Basketball-Bundesliga haben die Wölfe schon in der Tasche. Jetzt wollen sie sich am Sonnabend in Tübingen auch den Titel in der ProA sichern.