Gleich dreimal Gelb-Rot gab es am 2. Spieltag der Staffel II der Kreisoberliga Warnow bei der Paarung Laage II gegen Krakow am See.

SG Groß Wokern/​Lalendorf – TSV Einheit Tessin 2:1 (1:1)

Nils Osten (Tessin): Nach einem guten Start im ersten Spiel folgte sogleich der erste Dämpfer. Nach einer unnötigen roten Karte konnten wir die verbleibende Spielzeit nicht dagegenhalten und gaben das Spiel aus der Hand.

Tessin: Felske – Karl Kayser, Jahnke, Strauß (77. Futh), Diesing, Ehlert (90.+3 Schwartz), Rohde, Lück, Schumacher, Kalle Kayser (89. Osten), Bülow

Tore: 0:1 Lück (20.), 1:1 Maciossek (26.), 2:1 Bruss (90.+3)

Gelb-Rot: 82. Vincent Schumacher (Tessin)

LSG Lüssow – SV 47 Rövershagen 3:2 (2:2)

Tom Bergunde (Rövershagen): Wir verloren ein ausgeglichenes Spiel durch zu viele eigene Unkonzentriertheiten.

Rövershagen: Arndt – Karmann, Leßmann (46. Schwarz), Bethge (61. Peric), Bergunde, Hassler, Gerlach, Sebastian Denz, Novke (81. Napieralla), Hentschel, Brecht (85. Shekh Osman)

Tore: 1:0 Skibbe (11.), 1:1 Gerlach (21.), 1:2 Gerlach (37.), 2:2 Godow (42.), 3:2 Fiedler (68.)

SV Pastow II – SV Union Sanitz 03 2:3 (0:1)

Peter Steinbach (Pastow II): Leider lief es nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Union ließ uns mit einer defensiven Aufstellung nicht ins Spiel kommen. Wir hatten viel Ballbesitz und machten auch das Spiel, aber vor dem Tor war Schluss, weil die Gäste gut verteidigt haben. Zweite Halbzeit wollten wir es besser machen, was uns auch gelang, und wir gingen 2:1 in Führung, aber durch zwei Abwehrfehler lagen wir wieder hinten. Wir hauten noch mal alles rein und versuchen wenigstens noch den Ausgleich zu erreichen, das gelang uns aber nicht mehr.

Maik Härting (Union): Dem favorisierten SV Pastow ll stellten wir heute ein Bein und gewannen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

Pastow II: French – Rode, Max Kendzorra, Friedrich (71. Fränk), Domenic Kendzorra (53. Brenzel), Metke, Fajkus, Frohberg, Sander, Rodert, Karpuschkat

Union: Heinze – Römer (69. Schwart), Göbel, Heumann (69. Geß), Telemann (65. Olschewski), Hähnel (46. Zimmermann), Ritter, Mottschall, Haß, Schwarz, Zirnsak (39. Konrodat)

Tore: 0:1 Mottschall (19.), 1:1 Friedrich (47.), 2:1 Max Kendzorra (57.), 2:2 Mottschall (75.), 2:3 Zimmermann (84.)

Gelb-Rot: 90.+3 Tom Zimmermann (Union)

SV Warnemünde II – SV Jördenstorf 8:1 (4:1)

Benedikt Arendt (SV Warnemünde II): Wenn wir von Anfang an gut miteinander kombiniert hätten, wäre das Spiel noch deutlicher ausgegangen. So haben wir den Gegner zwischenzeitlich in das Spiel geholt und uns aus dem Konzept. Dennoch gibt uns das Ergebnis Auftrieb für die nächsten Wochen.

SV Warnemünde II: Jannik Ahrens – Ruch (61. Schevtschuk), Heider (70. Meikies), Ramon Richter (61. Thies Kleinpeter), Walter, Christopher Krüger, Westphal, Jandt, Jos Kleinpeter (82. Iunusov), Nitsche, Wölk (61. Frenzel)

Tore: 1:0 Westphal (2.), 2:0 Jandt (6.), 2:1 Kleinpeter (21./Eigentor), 3:1 Walter (28.), 4:1 Nitsche (45.+2), 5:1 Nitsche (49.), 6:1 Wölk (56.), 7:1 Westphal (80.), 8:1 Nitsche (86./Elfmeter)

Sukower SV – UFC Arminia Rostock 2:4 (1:3)

René Röbke (Arminia): Wir haben nach einem erwartet schweren Auswärtsspiel drei Punkte mitgenommen. Das ist das Entscheidende. Ansonsten haben wir in der ersten Halbzeit 30 Minuten sehr gut gespielt und uns Chance um Chance erarbeitet. Die zweite Halbzeit war ein wenig fahrig. Wir ließen zwei Riesenchancen auf das vierte Tor aus und luden den Gegner so wieder ein.

UFC Arminia: Togert – Westendorff, Konietzka, Röbke, Krasner, Richard Möller, Bruhn, Schramm, Mews (63. Kyek), Samuel Schubert (90.+4 Ramm), Despot (70. Güldner)

Tore: 1:0 Marcus Ode (17.), 1:1 Bruhn (31.), 1:2 Bruhn (45.+1), 1:3 Samuel Schubert (45.+5), 2:3 Marcus Ode (54.), 2:4 Bruhn (90.+3)

Laager SV 03 II – FSV Krakow am See 3:2 (1:1)

Laage II: Bieck – Christian Schmeichel, Klein (56. Heinrich, 70. Bleich), Litty (56. Hinnah), Bartusch, Hamm, Friedrich Schulze-Harling, Beutel (70. Oskar Schulze-Harling), Hinz, Dievenkorn, Nick Schmeichel

Tore: 0:1 Dauber (9.), 1:1 Hamm (43.), 2:1 Dievenkorn (47.), 2:2 Frehse (49./Elfmeter), 3:2 Dievenkorn (79.)

Gelb-Rot: 45.+2 und 45.+3 Krakow, 88. Laage II

Gnoiener SV – Rostocker FC III 2:0 (1:0)

Markus Schindler (Rostocker FC III): Bei sommerlichen Temperaturen kamen wir gegen den Gnoiener SV an unsere Grenzen. Der Gegner war cleverer und im entscheidenden Moment erfahrener. Ich bin dennoch stolz auf unsere junge Mannschaft. Wir werden im nächsten Spiel wieder ein anderes Gesicht zeigen und unsere PS auf den Rasen bekommen.

Rostocker FC III: Jonas Blanck – Dietrich, Lübbe, Vedder (77. Covali), Lukas Fischer (77. Rewoldt), Schwarz, Krönke (46. Ladwig), Völschow, Kasch (46. Otto), Wendt (46. Bräuer), Krauter

Tore: 1:0 Gerards (31.), 2:0 Peter (49.)