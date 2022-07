Arthur Riemer (hier werfend im Spiel gegen Assindia Cardinals aus Essen) gab in der Vorwoche sein Comeback nach Mittelfußbruch. Er sei für das Spiel am Wochenende fit und bereit, alles für das Team zu investieren. FOTO: Raphael Bartell up-down up-down Rostocker Footballer im Abstiegskampf Duell auf Augenhöhe: Rostock Griffins gegen Solingen gefordert Von Lucas Bröcker | 29.07.2022, 12:00 Uhr

Die Rostock Griffins kämpfen am Sonnabend bei den Solingen Paladins um Punkte in der German Football League 2 Nord. Warum ein Sieg für die Rostocker doppelt wichtig wäre und was die Partie für sie so schwierig macht.