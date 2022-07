Rostocker Quartett bei den U23-Weltmeisterschaften, von links: Tori Schwerin, Maike Böttcher, Till Martini und Oliver Holtz mit dem hiesigen Bundestrainer Karsten Timm, der in Varese für den weiblichen Achter verantwortlich ist. Die Fotografin gehört zur Besatzung des Achters und startet für den RC Potsdam. FOTO: Anni Kötitz up-down up-down Rudern in Rostock Ein Rostocker Quartett bei den U23-Weltmeisterschaften in Varese Von Peter Richter | 27.07.2022, 05:00 Uhr

Vier Rostocker gehören zum Aufgebot des Deutschen Ruderverbandes für die U23-Weltmeisterschaften in dieser Woche in der italienischen 80 000-Einwohner-Stadt Varese in der Nähe von Mailand – und sie haben alle Ambitionen.