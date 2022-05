Waren kurz vor Saisonbeginn gemeinsam zum Training auf dem Berliner Wannsee: Crewmitglieder aus dem Zweitliga-Team und von den Junioren des Akademischen Segelvereins Warnemünde. Hinten von links: Leif Meyer, Adrian Helbig, Julian Löhr, Benjamin Franke, Lorenz Briehl. Vorn von links: Laurenz Hagen, Matthes Waack, Johannes Machur, Willy Brandt, Johanna Meier, Jana Jakob. FOTO: ASVW Segeln in Rostock und Warnemünde Eine stärkere Integration der Junioren ist das Ziel des ASVW Von Peter Richter | 12.05.2022, 12:00 Uhr

Am Freitag in einer Woche beginnt auf der Hamburger Außenalster die Saison 2022 in der 2. Segel-Bundesliga, und der Akademische Segelverein Warnemünde geht mit einer neuen Ausrichtung in die fünf „Spieltage“.