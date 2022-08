Was sie alle eint: Sie sind des Lobes voll über die Regattastrecke Oberschleißheim, eine anlässlich der Olympischen Spiele 1972 künstlich angelegte „Wanne“ von nur 2230 Metern Länge (die Rennstrecke allein beläuft sich auf 2000 m) und 140 Metern Breite.

„Ich bin da immer sehr gern, es ist eine meiner Lieblingsstrecken in Deutschland“, sagt zum Beispiel Simon Klüter (Mannheimer RV Amicitia von 1876, auch Mitglied des Olympischen Ruder-Clubs Rostock), der im Leichtgewichts-Doppelvierer sitzt, und ergänzt: „Die haben sich damals einfach einen Teich reingesetzt mit Filteranlage, das Wasser ist klar, man sieht auch Fische. Das erste Mal, dass ich da gewesen bin, war mit elf Jahren 2007 als Fan mit meiner Familie bei der Weltmeisterschaft. Als Junior bin ich ganz häufig da gerudert, 2017 wurden wir dort mit dem Doppelvierer Deutscher Meister. Also, ich habe schon eine gewisse Verbindung zu dieser Strecke.“

Apropos WM 2007: Da erlebte der kleine Simon auch die mittlerweile für die Schweriner RG von 1874/75 startende amtierende LG-Einer-Weltmeisterin Marie-Louise Dräger, die damals Bronze im LG-Doppelzweier erkämpfte und schwärmt: „Ich finde Oberschleißheim sehr schön, auch wenn es relativ eng ist. Das findet dort auf einer Breite von acht Bahnen (immer sechs sind während der Rennen „belegt“ – d. Red.) statt, und es sind ja auch wirklich nur 2200 oder 2300 Meter Länge mit Stegen hinter der Ziellinie. Darunter findet man oft riesige Karpfen, die dort durch die Gegend schwimmen. Das Wasser ist türkisblau. Und wenn man da morgens mal laufen geht, springen die Häschen durch die Gegend.“

Auch Christin Stöhner (ORC), die versuchen wird, im „Vierer ohne“ das Maximum herauszuholen, „mag die Strecke. Dort herrschen faire Bedingungen. Es kann windig werden, aber wenn, dann haben das alle Bahnen gleich. Ich habe dort bisher nur gute Erfahrungen gemacht und freue mich auf die Europameisterschaften im eigenen Land.“

Ihr Vereinskamerad Max John, der ebenfalls im „Vierer ohne“ startet, sagt: „Es ist dort ein bisschen eng teilweise, aber sehr angenehm zu rudern. Ich habe mit München bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht.“

Dem schließt sich Karsten Timm, Bundestrainer am Stützpunkt Rostock/Kessin, an: „Allein dieses klare Wasser! Und es gibt wenige Möglichkeiten, dass es da unfair wird. Man kann auch Bahnen schieben nach links und rechts. Die Strecke ist eingebettet in flaches Land, und dadurch, dass die so ein bisschen versenkt liegt, geht der Wind meistens einigermaßen im Guten da rüber, gibt es keine große Wellenbildung.“