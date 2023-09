3. Handball-Liga Nordost Empor Rostock kämpft sich zum Sieg beim MTV Braunschweig Von Bernd-Dieter Herold | 24.09.2023, 12:40 Uhr Martin Kaergaard Petersen brachten den HC Empor in der heißen Schlussphase mit 27:26 in Führung. Am Ende siegten die Rostocker beim MTSV Braunschweig mit 29:28. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Mit einer tollen Energieleistung hat der HC Empor Rostock in der 3. Liga Nordost seine Position in der Spitzengruppe gefestigt. Beim 29:28 in Braunschweig holte der HCE in der Schlussphase einen Drei-Tore-Rückstand auf.