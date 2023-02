Verkürzte am Freitagabend bei den Crocodiles Hamburg auf 2:3: Stéphane Döring. Die Piranhas waren dicht dran, für eine Überraschung zu sorgen, doch am Ende stand es 5:7. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostocker Eishockey-Club in der Oberliga Nord Es steht 5:6, da rutscht der Puck ins leere Tor der Piranhas Von Arne Taron | 24.02.2023, 22:45 Uhr

Die Rostocker waren dicht dran an einer Überraschung bei den Crocodiles Hamburg, die letztlich 7:5 gewannen. Für den REC geht es nun in die Play-downs, die im Modus „Best of seven“ ausgetragen werden.