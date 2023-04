Julius Hertel vom ESV Lok Rostock, hier in einer früheren Begegnung, erzielte beim 2:1 in Klein Belitz die 1:0-Führung. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Nachholspiele im Fußball-Kreis Warnow ESV Lok Rostock nutzt die gegnerischen Fehler besser und gewinnt Von Arne Taron | 12.04.2023, 14:28 Uhr

Mit viel Willen kamen die Eisenbahner in der Kreisoberliga zum 2:1 in Klein Belitz. In der Kreisklasse zeigte der Internationale FC II ein desolates Abwehrverhalten. Wozu das führte.