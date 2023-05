Der Rostocker Profiboxer Felix Langberg hält nach seinem Sieg gegen Felix Korte um den Continental Europe Titel der World Boxing Association den Siegergürtel und einen Siegerkranz in den Händen. Foto: dpa/Gregor Fischer up-down up-down Schon mehr als 2500 Karten für „Rostock boxt!“ verkauft Europameister Felix Langberg will seinen Titel verteidigen Von Tommy Bastian | 25.05.2023, 13:34 Uhr | Update vor 35 Min.

Bei der zweiten Auflage von „Rostock boxt!“ will Lokalmatador Felix Langberg am 24. Juni in der Stadthalle seinen EM-Titel gegen den starken Griechen Marios Kollias verteidigen. Mehr als 2500 Tickets wurden schon verkauft.