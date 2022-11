Für die designierte Oberbürgermeisterin von Rostock Eva-Marie Kröger hat der Breiten- und Spitzensport eine große Bedeutung. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Sport trifft Politik Eva-Maria Kröger will Kauf des Ostseestadions ernsthaft prüfen Von Andre Gericke | 30.11.2022, 15:23 Uhr

Für die designierte Rostocker Oberbürgermeisterin hat der Sport eine große Bedeutung. Die 40-Jährige hat einen großen Traum für den Nordwesten, was sie vom Stadionkauf hält und wie sie den Vereinen in der Energiekrise helfen will.