Traf wie schon im vorangegangenen Heimspiel gegen den SV Warnemünde (unser Bild) – damals war es der Endstand – erneut zum 2:0: Kevin-Raik Gerullis vom FC Förderkader. Während er am 4. Spieltag beim 1:3 gegen Malchow vom Punkt noch an der Latte scheiterte, „saß“ diesmal sein Elfmeter. Am Ende hieß es im Duell mit dem TSV Bützow 3:1.

Foto: Georg Scharnweber