Nach Pannewitz‘ ersten 45 Minuten für seine neue, ambitionierte Mannschaft führte selbige mit 2:0, der Spitzenreiter tat sich insgesamt aber im Spiel gegen den guten Tabellendritten schwer.

FC KSG Lalendorf – Mühl Rosiner FC 3:0 (2:0)

Moritz Bregulla (Lalendorf): Ein schwer erkämpfter Sieg. Bisher definitiv der stärkste Gegner. Aufgrund der Wetterverhältnisse nochmals schwieriger. Zu erwähnen war bei uns das Debüt von Kevin Pannewitz, der seine erste Halbzeit bei uns spielte. Er zeigte gute Pässe, in der Bewegung – wie erwartet – natürlich verlangsamt. Ansonsten haben wir unsere Chancen gut nutzen können.

Lalendorf: Benicke – Hintze, Maximilian Bregulla, Buchholz, Karasch (46. Werner), Braune, Moritz Bregulla, Pannewitz (46. Rinner), Beske (73. Schultz), von Walsleben-Schied, Khatschatrian (56. Reichelt)

Tore: 1:0 von Walsleben-Schied (23.), 2:0 Moritz Bregulla (41.), 3:0 Schultz (75.)

TSV Eintracht Sanitz/Groß Lüsewitz – SV 90 Lohmen II 2:1 (1:0)

André König (Sanitz/Groß Lüsewitz): Wir kamen gut in die Partie und erspielten uns einige Chancen, konnten aber den Deckel nicht drauf machen und ließen so den Gegner im Spiel. Am Ende gewannen wir verdient, machten uns das Leben aber selbst unnötig schwer.

Sanitz/Groß Lüsewitz: Berndt – König, Kunze, Lübcke, Gebhardt, Diasso, Titzschker, Deichmann, Marquardt, Josef Müller (46. Lemke), Schlüter

Tore: 1:0 Kunze (45.), 2:0 Titzschker (51.), 2:1 Barachini (63.)

SV Pastow III – SV Eintracht Groß Wokern II 12:0 (6:0)

Ole Meyer (SV Pastow III): Wir fanden sehr gut ins Spiel rein und konnten gut unsere Räume und den Platz nutzen. Durch frühe Tore konnten wir das Spiel an uns ziehe. Der Gegner gab sich irgendwann auf und spielte nur noch lange Bälle. Ein gutes Ergebnis, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns, vor allem bei der Chancenverwertung.

Pastow III: Birkholz – Torno (46. Schwirath), Langer, Bodura (46. Marvin Kendzorra), Strauch, Riese (70. Daniel Krüger), Kramp, Fränk, Ulrich, Briesemeister (65. Kurbatsch), Paetzold

Tore: Strauch 3, Kramp 2, Ulrich 2, Briesemeister, Fränk, Marvin Kendzorra

SV Aufbau Liessow/Diekhof – PSV Rostock II 2:3 (2:1)

Carsten Andres (PSV Rostock II): Dank eines Arbeitssieges konnten wir einem schwer bespielbaren Gegner auf schlechtem Geläuf trotzen.

PSV Rostock II: Handorf – Norman Schubbert, Christian Eisermann, Wolf, Geiger, Mittelstädt, Piesold (90. Giertz), Ulbrich (54. Kotwica), Kliebe, Tiede, Paul Müller

Tore: 0:1 Mittelstädt (3./Elfmeter), 1:1 Geppert (31.), 2:1 Östreich (43.), 2:2 Geiger (61.), 2:3 Kotwica (86.)

Spielfrei: Internationaler FC Rostock II