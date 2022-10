Franz Dethloff (hier in einer früheren Partei als Feldspieler) half im Viktoria-Tor aus. Am Ende musste er beim 0:7 gegen den Post SV sieben Gegentreffer hinnehmen. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Überblick zu den Fußball-Kreisligen Warnow Feldspieler Franz Dethloff hilft bei Viktoria Rostock im Tor aus Von Arne Taron | 25.10.2022, 14:57 Uhr

Am Ende verlieren die Rostocker in Staffel mit 0:7 gegen den Post SV Rostock. In Staffel II verspielt der BSV Kessin beim 2:2 beim ESV Lok Rostock II eine 2:0-Führung.