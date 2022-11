Die Frauen des RGC Hansa - von links Christoph Görtz (Trainer), Käthe Glasenapp, Charlotte Kaercher, Celeste Troost, Lisa Triebel und Mario Turloff (Trainer) - freuen sich über Silber bei der deutschen Meisterschaft. Foto: RGC Hansa up-down up-down Goalball Frauen des RGC Hansa werden deutscher Vizemeister Von Andre Gericke | 30.11.2022, 12:38 Uhr

Nach Platz drei In der Champions League wollten die Frauen des RGC Hansa in Berlin nach dem deutsche Meistertitel greifen. Am Ende mussten sich die Rostocker aber dem gastgebenden Titelverteidiger Füchse Berlin beugen.