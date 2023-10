Deutsche Goalball-Meisterschaft Frauen des RGC Hansa wollen in Schwerin endlich Deutscher Meister werden Von Andre Gericke | 20.10.2023, 16:51 Uhr Nationalspieler Charlotte Kaercher, Lebensgefährtin der Rostocker Goalball-Legende Reno Tiede, führt das Frauen-Team des RGC Hansa an. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Der RGC Hansa will am Wochenende, 20./21. Oktober, in Schwerin seine Titelsammlung perfekt machen und erstmals Deutscher Meister bei den Frauen werden. Wer die Farben des RGC vertritt und wie die Aussichten sind.