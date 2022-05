Am Sonntag sehen sie sich wieder: Rabea Weglowski (links) vom Rostocker FC und Schiedsrichterin Pauline Meincke, hier beim 1:0 des RFC gegen den DFC Westsachsen Zwickau FOTO: Peter Richter Fußball in Rostock Frauen des Rostocker FC „zuversichtlich, dass wir das packen“ Von Peter Richter | 01.05.2022, 05:00 Uhr

Frauenfußball-Regionalligist Rostocker FC will am Sonntag im Güstrower Niklotstadion gegen den Verbandsligisten FSV 02 Schwerin das Landespokalfinale gewinnen und damit zugleich in den DFB-Pokal einziehen.