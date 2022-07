Max Louis Flörke kam 2021 vom SC Parchim zum FSV Bentwisch II. Während der Vorbereitung auf die neue Saison konnte er in den Testspielen gegen den SV Warnemünde und die SG Empor Richtenberg jeweils ein Tor erzielen. FOTO: Ulf Lange/Fußballfotografie up-down up-down Fußball in Rostock und Umgebung FSV Bentwisch II sieht gute Chancen auf den Klassenerhalt Von Lucas Bröcker | 30.07.2022, 12:00 Uhr

Der FSV Bentwisch II will in der kommenden Spielzeit erneut den Klassenerhalt in der Landesliga feiern. Wie die Vorbereitung verlief, wann das erste Duell ist und wo es Probleme durch die Spielansetzungen geben könnte.