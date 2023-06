Stefan Geers stieg mit der ersten Männermannschaft des FSV Bentwisch viermal auf und erreichte zweimal das Landespokalfinale. Nun beendet er seine Laufbahn. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostocker spielte auch in Waren, Malchow und beim FC Hansa FSV Bentwisch: Kapitän Stefan Geers beendet seine aktive Laufbahn Von Tommy Bastian | 01.06.2023, 16:33 Uhr

Für Stefan Geers wird das Heimspiel des FSV Bentwisch am 3. Juni in der Fußball-Verbandsliga gegen Anker Wismar ein ganz besonderes. Der 38-jährige Rostocker beendet nach der Saison seine erfolgreiche Laufbahn. Was Wegbegleiter über den großen Sympathieträger sagen.