Die brutale Torgefahr, die von Felix Engert (rechts, hier gegen den SV Hafen) ausgeht, bekam am Sonnabend die U23 von Mecklenburg Schwerin zu spüren. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down 22. Spieltag der Landesliga West Felix Engert überragt beim 8:2-Auswärtssieg des Doberaner FC Von Lucas Bröcker | 14.05.2023, 17:55 Uhr

Nach dem Torfestival in Schwerin führt der Doberaner FC weiterhin die Tabelle der Fußball-Landesliga an. Der SV Hafen Rostock und der FSV Bentwisch II bleiben allerdings dran. Was die Trainer zu den Partien sagen.