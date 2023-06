Lidia Halawczak, Sonia Siemko und Patrycja Drewnik (von links) verstärken zur neuen Saison den Rostocker HC in der 3. Handball-Liga Nord. Foto: Rostocker HC up-down up-down Rostocks Handballerinnen wollen in der 3. Liga neu angreifen Für den Aufstieg? Der Rostocker HC verpflichtet gleich drei Neue Von Tommy Bastian | 19.06.2023, 11:49 Uhr

Der Rostocker HC hat in der abgelaufenen Saison den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga knapp verpasst. Für den neuen Anlauf in der Saison 2023/24 verpflichteten die Dolphins nun ein Trio. Wer die Spielerinnen sind.