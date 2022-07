Fußball in Rostock Frauen des RFC spielen auch nächste Saison in der Regionalliga Von Peter Richter | 12.07.2022, 14:00 Uhr

Sportlich war es seit gut drei Wochen klar, doch erst jetzt ist es „amtlich“: Die Fußballerinnen des Rostocker FC treten auch in der Saison 2022/23 in der drittklassigen Regionalliga Nordost an.