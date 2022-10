Der Joker sticht: Die eingewechselte Malena Wiechers (hier in einer früheren Partie am Ball) erzielte für den Rostocker FC beim Steglitzer FC Stern 1900 den 2:2-Endstand. Foto: Peter Richter up-down up-down Fußball-Frauen des Rostocker FC Endlich hat es geklappt: RFC erkämpft den ersten Punkt der Saison Von Peter Richter | 16.10.2022, 19:09 Uhr

2:2 (1:1) beim Steglitzer FC Stern 1900 (11./5) – die Fußball-Frauen des Rostocker FC (14./1) haben am Sonntagnachmittag in der Regionalliga Nordost in ihrem siebenten Spiel den ersten Punkt erkämpft.