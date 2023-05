Die letzte Ansprache war die kürzeste der Saison: Robert Fölsch, scheidender Trainer der Fußball-Frauen des Rostocker FC (mit Basecap), erklärt die Abschlussfeier für eröffnet. Foto: Peter Richter up-down up-down Saisonabschluss in der 3. Liga der Fußball-Frauen Die Frauen des Rostocker FC nehmen Abschied aus der Regionalliga Von Peter Richter | 30.05.2023, 14:57 Uhr

Der letzte Heimsieg ist über ein Jahr her: Mit einem 0:4 gegen den 1. FC Union Berlin ging die Saison zu Ende. Nach dem Abstieg in die Verbandsliga zerstreut sich die RFC-Mannschaft gefühlt in alle Himmelsrichtungen.