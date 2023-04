Bei der SG Warnow Papendorf hat seit vergangener Woche ein neuer Chefcoach das Sagen und leitet die Trainingseinheiten. Foto: dpa/Sebastian Gollnow up-down up-down Langjähriger Spieler übernimmt in Papendorf Fußball-Landesklasse: Trainerwechsel bei der SG Warnow Papendorf Von Tommy Bastian | 06.04.2023, 17:43 Uhr

Die SG Warnow Papendorf geht mit einem neuen Trainer in den Saisonendspurt in der Fußball-Landesklasse. Dort strebt der abgestürzte Staffelsieger des Vorjahres den Klassenerhalt an. Wie der gelingen soll.