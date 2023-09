2. Spieltag der Fußball-Kreisliga Warnow, Staffel II TSV Graal-Müritz gewinnt als einziges Team auch sein zweites Spiel Von Arne Taron | 12.09.2023, 13:56 Uhr Startete für den TSV Graal-Müritz die erfolgreiche Aufholjagd beim SV Alt Sührkow: Tim Jabs (Foto aus der vergangenen Saison) Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Dabei lag die Truppe von Reinhard Kempert in Alt Sührkow schon 0:2 und 1:3 in Rückstand. Doch am Ende stand ein 4:3-Auswärtssieg zu Buche. Fünf weitere Mannschaften sind ebenfalls noch ungeschlagen, darunter Hafen II und Motor Neptun.