Daniel Kremer gewann mit dem Rostocker FC II die Meisterschaft in der Staffel II der Kreisoberliga Warnow. FOTO: Georg Scharnweber Fußball in und um Rostock Der Rostocker FC II macht den Staffel-Sieg perfekt Von Arne Taron | 23.05.2022, 17:27 Uhr

In der Kreisoberliga Warnow hat sich in Staffel II der Rostocker FC mit einem 5:0-Erfolg gegen den UFC Arminia den Titel gesichert. In Staffel I gewinnt der ESV Lok mit 6:1 beim SSV Satow.