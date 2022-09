Schwor seine Truppe auf Revanche für die beiden Niederlagen in der vergangenen Saison gegen den VfL Tegel ein: Bad Doberans Trainer Matthias Schmidt Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Handball in Rostock und Umgebung Männer des Bad Doberaner SV starten gegen VfL Tegel in die Saison Von Renate Kudruhs | 01.09.2022, 20:00 Uhr

Die Handball-Männer des Bad Doberaner SV beginnen die Oberliga Ostsee-Spree 2022/23 mit drei Heimspielen in Folge. Los geht es am Sonnabend um 19 Uhr in der Stadthalle gegen den VfL Tegel.