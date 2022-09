Die Handball-Männer während ihrer Anreise nach Düsseldorf beim Training zu Gast bei Feyenoord Rotterdam Foto: HC Empor up-down up-down HC Empor Rostock zu Gast beim ukrainischen Meister Handballer des HC Empor reisen per Flussschiff zum Auswärtsspiel Von Bernd-Dieter Herold | 23.09.2022, 05:00 Uhr

Während die Handball-Männer des HC Empor Rostock mit dem Flussschiff zum Auswärtsspiel anreisen, empfangen die Junioren in der Bundesliga am Sonntag in Marienehe den HSV Hamburg.