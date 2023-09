Leichtathletik im 1. LAV Rostock Hannah Luckmann wird in Hannover Deutsche Meisterin im Siebenkampf Von Peter Richter | 03.09.2023, 21:48 Uhr Einen ganz starken Wettkampf zeigte Hannah Luckmann vom 1. LAV Rostock in Hannover und wurde völlig verdient Deutsche Meisterin der Altersklasse W 14 im Siebenkampf. Foto: Ralf Görlitz up-down up-down

Einen Titel und zweimal Bronze gab es bei den Mehrkampf-Meisterschaften am Wochenende im Erika-Fisch-Stadion von Hannover. Anna Neubert und Niklas Tuschling wurden in der U 23 Dritte. Sie traten unter erschwerten Bedingungen an.