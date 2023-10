Durch diesen wichtigen Erfolg verbesserten sich die Jung-Hanseaten mit jetzt sechs Punkten auf den elften Platz und stehen damit erst einmal wieder knapp über dem Strich.

Nach einer dreiwöchigen Pause spielten die A-Junioren des FC Hansa in Osnabrück von Beginn an gut auf und belohnten sich früh: Tim Krohn brachte die Gäste mit seinem dritten Saisontor bereits nach fünf Minuten in Führung. Die Rostocker hatten weiterhin gute Chancen und ließen hinten kaum etwas anbrennen. Die knappe, aber vollkommen verdiente Führung wurde mit in die Pause genommen.

Auch nach Wiederanpfiff blieb der FCH am Drücker. Nach gut einer Stunde sorgte Gianluca Pelzer für das beruhigende 2:0. Da die Rostocker den Sack aber nicht zumachen konnten, wurde es gegen Ende doch noch einmal eng, als Osnabrück in der Nachspielzeit (90.+3) der Anschlusstreffer gelang.

„Es war ein sehr nervenaufreibendes Spiel. Am Ende haben wir aber verdient gewonnen“, stellte Hansa-U19-Trainer Christian Rahn fest: „Wir haben es uns teilweise selbst schwer gemacht, weil wir unsere guten Torchancen nicht konsequent nutzten. Kompliment an die Mannschaft, weil wir hinten alles – bis auf die letzte Aktion mit dem Gegentor – super wegverteidigt haben. Das muss die Basis auch für die kommenden Wochen sein: dass wir defensiv stabil stehen. Nach vorne haben wir immer die Qualität, um das eine oder andere Tor zu schießen.“

Am Sonnabend, 28. Oktober 2023, um 11 Uhr trifft die A-Jugend des FC Hansa auf den Tabellenzweiten VfL Wolfsburg.

FC Hansa Rostock U 19: Maurer – Bera (90.+1 Heiden), Thomas, Gianluca Pelzer, Bauer, Wagner, Wrebiakowski (86. Zamzow), Mohammadi (90.+1 Krebs), Labenz, Krohn, Schmitt (78. Szybora)

Tore: 0:1 Krohn (5.), 0:2 Pelzer (61.), 1:2 Remmert (90.+3)