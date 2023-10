Fußball-Regionalliga der B-Junioren Hansa Rostock gewinnt durch ein Tor von Fiete Bock gegen Hertha BSC Berlin II Von Arne Taron | 17.10.2023, 13:32 Uhr Fiete Bock gelang zum fünften Mal in dieser Saison das 1:0 für die B-Junioren des FC Hansa. Jedes Mal gewannen die Rostocker. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Die B-Junioren des FC Hansa sind in der Erfolgsspur zurück. Nach drei Niederlagen in Folge konnten die Rostocker in der Fußball-Regionalliga Nordost Hertha BSC II mit 1:0 besiegen. Torschütze war einmal mehr Fiete Bock.